حماقي يقتدي بـ أم كلثوم في مساعدة الشعب الفلسطيني

أعلن الفنان محمد حماقي تضامنه بشكل مختلف مع القضية الفلسطينية، من خلال منشوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

حماقي يسير على خطوات أم كلثوم في تضامنه مع غزة

وعلى خطى كوكب الشرق أم كلثوم خرج حماقي ببيان يعلن فيه مساعدته للشعب الفلسطيني من خلال فنه، قائلًا:" طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيس المصري “المجهود الحربي”.

وتابع" وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت اني هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله"

تضامن حماقي مع الازمة الفلسطينية من بدايتها

كان قد تضامن حماقي مع الاحداث الفلسطينية العصيبة في بدايتها التي انتفض لها العالم العربي في مطلع أكتوبر الجاري، وحرص على الدعاء للشعب الفلسطيني في مجنته وذلك عبر حساباته الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كانت قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يستكمل حماقي إصدارات ألبومه الجديد خلال موسم الشتاء الغنائي لهذا العام، حسب ما صرح في إحدى لقاءاته الإعلامية بعد حفل الكويت .

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.