إيمان رياض تتضامن مع الشعب الفلسطيني بالأسود الناعم

تمزج الإعلامية إيمان رياض بين الأناقة والرقي فهي عاشقة الاحتشام وتختار ازيائها بعناية فائقة لتناغم اطلالتها مع الاحداث التي تشارك فيها، وهذا ما فعلته خلال ظهورها في برنامجها لتضامن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا.

وتناغمت إطلالة إيمان رياض مع أيام الحداد الذي أقيم على شهداء غزة، حيث ارتدت بدلة سوداء مصممة من قماش ناعم وتزينت ببعض الاكسسوارات الراقية المتناغمة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت طرحة ناعمة باللون الفضي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل بالكحل السوداء ولون النود في الشفاه.

إيمان رياض

إيمان رياض هي إعلامية مصرية من مواليد 1980، تخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية قسم التصوير، عملت كمديرة فنية في عدد من الإعلانات التليفزيونية في بداية ظهورها الإعلامي.

عملت إيمان رياض كمقدمة برامج تليفزيونية وخاصة البرامج الدينية، حيث قدمت فقرة تليفزيونية في عام 2005 في برنامج «فقه النساء» على قناة اقرأ الفضائية.

ثم بعد ذلك قدمت الإعلامية إيمان رياض برنامج «جنتي» على شاشة قناة اقرأ أيضا وذلك كان في 2007 وهو برنامج متنوع يتحدث عن شتى المواضيع الخاصة بالمرأة وتقديم فقرات طبية ودينية.

بعدما عٌرفت في المجال الديني الإعلامي قدمت برنامج إيمان رياض برنامج «خير نساء» الأرض مع الدكتورة عبلة الكحلاوي ثم برنامج قلوب حائرة مع الدكتورة (رفيدة حبش)، ثم اتجهت لقناة إم بي سي مصر وقدمت برنامج من القلب للقلب، وحقق نجاحًا منذ عرضه على الشاشات.