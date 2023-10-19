الإيقاع بسارقي شقة في المعمورة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه بالإسكندرية.

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تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من (صاحب الحساب) بإكتشافه سرقة (بعض المحتويات) من داخل شقة ملكه كائنة بمنطقة المعمورة.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق