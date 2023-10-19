اقرأ غدًا بالوفد.. "فوضناك يا سيسي" مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فوضناك يا سيسي.. مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبد السند يمامة خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: يجب وقف الحرب الإسرائيلية فورا.
رئيس الوفد: ممارسات الاحتلال تهدد استقرار الشرق الأوسط.
رئيس الوفد: لابد من توصيل المساعدا لأهالي غزة.
السيسي وعبدالله يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن.
المظاهرات تجتاح البلاد احتجاجا على التهجير القسري للفلسطينيين.
المصريون يرددون في صيحة واحدة: "فلسطين عربية".
فيتو أمريكي ضد الإنسانية للمرة الثالثة.
"الصوت الحر اليهودي" المناهضة للصهيونية تقتحم الكونجرس.
16500 شهيد ومصاب فلسطيني.. ونتنياهو: نحارب محور الشر بقيادة إيران.