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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. "فوضناك يا سيسي" مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فوضناك يا سيسي.. مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبد السند يمامة خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: يجب وقف الحرب الإسرائيلية فورا.

رئيس الوفد: ممارسات الاحتلال تهدد استقرار الشرق الأوسط.

رئيس الوفد: لابد من توصيل المساعدا لأهالي غزة.

السيسي وعبدالله يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن.

المظاهرات تجتاح البلاد احتجاجا على التهجير القسري للفلسطينيين.

المصريون يرددون في صيحة واحدة: "فلسطين عربية".

فيتو أمريكي ضد الإنسانية للمرة الثالثة.

 "الصوت الحر اليهودي" المناهضة للصهيونية تقتحم الكونجرس.

16500 شهيد ومصاب فلسطيني.. ونتنياهو: نحارب محور الشر بقيادة إيران.

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