اقرأ غدًا بالوفد.. "فوضناك يا سيسي" مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فوضناك يا سيسي.. مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبد السند يمامة خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: يجب وقف الحرب الإسرائيلية فورا.

رئيس الوفد: ممارسات الاحتلال تهدد استقرار الشرق الأوسط.

رئيس الوفد: لابد من توصيل المساعدا لأهالي غزة.

السيسي وعبدالله يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن.

المظاهرات تجتاح البلاد احتجاجا على التهجير القسري للفلسطينيين.

المصريون يرددون في صيحة واحدة: "فلسطين عربية".

فيتو أمريكي ضد الإنسانية للمرة الثالثة.

"الصوت الحر اليهودي" المناهضة للصهيونية تقتحم الكونجرس.

16500 شهيد ومصاب فلسطيني.. ونتنياهو: نحارب محور الشر بقيادة إيران.