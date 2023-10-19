نيوكاسل يونايتد يحدد قائمة المرشحين لتعويض رحيل تونالي

وضع نادي نيوكاسل يونايتد عدة لاعبين لتعويض الرحيل المتوقع للإيطالي ساندرو تونالي خلال الفترة المقبلة.

ودخل روبن نيفيز وسكوت ماكتومناي وكالفين فيليبس على قائمة اهتمامات نيوكاسل يونايتد بحسب تقارير صحفية بريطانية نقلتها " سبورتس مول ".

وكان نيوكاسل يونايتد قد تعاقد مع تونالي من ميلان في الصيف الماضي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني وفرض النجم الإيطالي صاحب ال23 عاماً نفسه كلاعب أساسي في الفريق تحت قيادة إيدي هاو حيث شارك في 10 مباريات في جميع المسابقات .

ويواجه تونالي أزمة في الأيام الأخيرة بسبب اتهامه في فضيحة مراهنات غير قانونية في كرة القدم الإيطالية حيث أكد نيوكاسل أن لاعب خط الوسط يخضع للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين .

ويبحث نيوكاسل عن حل لتعويض غياب تونالي المحتمل وسيفكر في كل من الصفقات المعارة والدائمة وقد تبدو أن صيغة الإعارة مرجحة بشكل أكبر .

وقد يتطلع نيوكاسل يونايتد لاستعارة روبن نيفيز من الهلال السعودي نظراً لأن الفريقين يخضعان لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي .

وكان روبن نيفيز قد انتقل للشرق الأوسط في خطوة مفاجئة رغم اهتمام عدة أندية أوروبية ومنذ ذلك الوقت شارك في 11 مباراة مع الهلال .

