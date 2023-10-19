فاست داتا: نسعى للفوز بالمشروعات الحكومية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال حيدر عزيز، المدير الإقليمي لشركة "فاست داتا" في إفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة بدأت في التوسع بعد ان فازت بمناقصة في دبي بقيمة ٢١٠١٠١ ريال تركي، وذلك في عام ٢٠١١'

وأضاف "عزيز"، على هامش مشاركة "فاست داتا" بمعرض جيتكس جلوبال 2023 قائلا: "بدأنا بهذه المناقصة، وكنا على معرفة بالكثير من الأمور الفنية حينها، وتطورت الأمور وأصبح لدينا فريق كبير هناك".

وأشار قائلا: "ازداد عدد العملاء لدينا، وخصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فنحن نعد من اكبر المستثمرين في هذاالمجال، كما ولدينا العديد من الشركاء في المنطقة وفي عدة قطاعات، بما في ذلك الحكومة، والدفاع والأمن، والفضاء، والصحة، وقطاع النفط".

وأوضح "عزيز"، قائلا: "تقوم الشركة بتطوير قاعدة بيانات خاصة للذكاء الاصطناعي، تتضمن عمود البيانات الضخمة لتخزين وتحليل البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات".

وحول الشراكات الحكومية، قال: "نحن نسعى للفوز بالمشروعات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذا العام، تركزت الشركة على تنفيذ استراتيجية تسويقية لتكون المنصة النموذجية لأي مؤسسة تستخدم التكنولوجيا الذكية.

وتابع: " نعمل يومياً على تطوير الشركة وتوظيف الموظفين، ونتابع بشكل دوري المستجدات في المنطقة، لأن دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية تعد من الدول الرائدة في اعتماد التكنولوجيات الجديدة، ونحن نستثمر في الإمارات، ونعتزم التوسع في الاستثمارات في المنطقة لتلبية جميع الاحتياجات المتزايدة في جميع القطاعات".