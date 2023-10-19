استوحي تسريحة كعكة المرفوعه لإطلالة مميزه على خطى نجمات الفن

تشكل تسريحة الشعر طبيعة خاصة وتكمل اناقة المرأة وهذا ما تسعي إليه اغلب بنات حواء وتنوعت اشكالها واحجامها لتمنح من يعتمدها طابع خاص، واعتمدت العديد من نجمات الفن تسريحات الكعكة بأساليب متنوعة ليستوحي منها أغلب الفتيات والسيدات في مناسبتهم الخاصة.



وتسعي صالونات التجميل لمتابعة خطوط التجميل في دور الازياء العالمية لتواكب أحدث التسريحات التي تميز إطلالات الفتيات والسيدات في اوقاتها ومناسبتها الخاصة.



وفضلت نجمات الفن اعتماد تسريحة الكعكة المرفوعة الصغيرة والكبيرة مع انسدال غرة قصيرة من الأمام لتتناسب مع إطلالتها النهارية والسهرات الخاصة المفعمة باجواء الرومانسية.

تظل تسريحة الكعكه المنخفضة من أبرز تسريحات الشعر في حفلاتهن الخاصة لتبدو المجوهرات المرصعه بالألماس تضيف إطلالاتهن الناعمة وهذا ما لافت الانتباه لهن.

ويسهل اعتماد تسريحة الشعر الكعكة المنخفضة او المرتفعه مع غرة ستارة او مع شعر املس او الغرة الامامية، على خطى نجمات الفن سيرين عبدالنور ويارا و الإعلامية انابيلال هلال لتبدو في غاية جمالك واناقتك استوحي ما يميز إطلالتك.