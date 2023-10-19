ڤودافون تتعاون مع مرسال لتقديم خدمات "تيلي ميديسن" الطبية عن بُعد مجانًا

لمساندة الأشقاء في غزة وتقديم يد العون

تعاونت شركة "ڤودافون مصر" مع مؤسسة "مرسال" للأعمال الخيرية لتوفير خدمات "التلي ميديسن" المجانية لتقديم الاستشارات الطبية وإرشادات الإسعافات العاجلة عن بٌعد للمرضي والمصابين في غزة.

حرصت "ڤودافون مصر" على استكمال جهودها في دعم ومساندة أهل غزة بكل الوسائل المتاحة وتقدم يد العون، في ظل الظروف الراهنة التي يواجهونها في صعوبة إمكانية التنقل للوصول إلى المستشفيات أو العيادات الصحية بشكل عاجل، بالإضافة إلى المعاناة التي تعيشها الأطقم الطبية في البلاد.

وسيتم إتاحة خدمة "تيلي ميديسن" من خلال التواصل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومن خلال أرقام الواتس أب المخصصة لاستقبال الاستفسارات وسيقوم الطاقم الطبي لمؤسسة مرسال بالتواصل مع المرضى والمصابين على مدار الساعة، على الأرقام التالية: +201069600015 أو +201069600045.