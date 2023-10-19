من المطبخ الهندي.. حضري سمبوسة بالبطاطس اللذيذة

تتميز الوصفات الهندية بمذاقها المختلف واللذيذ، ويعتمد على الألوان المتعددة والنكهة المُبهرة الشهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمبوسة بالبطاطس اللذيذة.

سمبوسة

طريقة عمل سمبوسة بالبطاطس

المقادير

1 بصلة مفرومة

3 حبة بطاطس مسلوقة

1 ملعقة صغيرة خردل

1 ملعقة صغيرة كزبرة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ كوب بازلاء ناضجة

1 ملعقة صغيرة بذور الكمون

¼ كيلو من عجينة رقائق الفيلو

¼ ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

القليل من الزيت نباتي للدهن

خطوات التحضير

نحمص البصل بالمقلاة مع القليل من الزيت حتى ينضج .

نضيف الكمون والخردل والكزبرة والفلفل والبازلاء، ونحرك لدقيقة

نهرس البطاطس ونجمعها مع خليط البصل مع رشة من الملح والفلفل نقسم شرائح الفيلو لمستطيلات 10 سم بالعرض، وندهنها بالزيت

نضع القليل من الحشوة، ونطوي طرفها كالمثلث، ونستمر لتنتهي الورقة .

ننقلها لصينية فرن مدهون، وندهن سطح القطع بالزيت، وننقلها للفرن .

نخبز بفرن 350 F مدة 30 دقيقة حتى تغدو ذهبية، ثم نقدمها فوراً .