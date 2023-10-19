جينيسيس: نركز على تقديم أفضل خدمة وتجربة للعملاء

قال عمرو المصري المدير الإقليمي لدى جينيسيس الشرق الأوسط، إنهم يركزون بشكل كبير على تقديم أفضل خدمة وتجربة للعملاء، مؤكدا على ان الشركة تسعى لتوفير الخدمة المثلى للعملاء بغض النظر عن القناة التي يتواصلون من خلالها، سواء كانت مكالمات هاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد "المصرى"، خلال مشاركة جينيسيس بمعرض جيتكس جلوبال 2023 الذي عقدت فعالياته في الفترة من ١٦ حتي ٢٠ اكتوبر الجاري بالمركز التجاري العالمي بديي، أن الشركة تركز على تطوير تجربة العملاء وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة، مشيرا إلى أن جينيسيس الشرق الأوسط موجودة في المنطقة منذ حوالي ثلاثة عشر عامًا، وتعمل حاليًا من ثلاثة مكاتب في الرياض ودبي واسطنبول، وهم في صدد افتتاح مكتب ضخم في الرياض.

وأضاف أن الشركة تسعى أيضًا لتوفير غرفة للتدريب وتواكب أحدث وسائل العملاء وتجاربهم، لافتا إلى أن جينيسيس تعتبر أول "بلاوي بروفايدر ليدر" في مجال تجارب العملاء، وستتوفر قريبًا في كلاود محلي في (UI)، مما سيوفر للعملاء أفضلية كبيرة في استخدام أنظمة الكلاود والاستفادة من مزاياها.

وتحدث المصري عن خطط التوسع للشركة، حيث تهدف الشركة لاستقطاب ما بين أربعين إلى خمسين عميلاً جديدًا سنويًا، وحاليًا يمتلكون أكثر من خمسمائة وعشرين عميلاً، ويطمحون لتحقيق الألف عميل في المستقبل.

وأشار المصري، إلى أن الشركة قد وقعت اتفاقيات ضخمة مع شركات رائدة في مجال الاتصالات والبنوك والطيران والسياحة.

وأعرب عن إيمان الشركة بأهمية بناء علاقات قوية مع البلدان والقطاعات المختلفة، وأكد أنهم يسعون للتوسع في مصر وتعزيز العلاقات مع العملاء في هذه الدولة، واستثمار وقت وجهد في توسيع قاعدة العملاء في مصر وتقديم الدعم والمساعدة في أعمالهم، مؤكدا على أن يعتبرون مصر بلدا استراتيجيًا ويؤمنون بإمكانات السوق المصرية.

واشار عمرو المصري أيضًا إلى أن جينيسيس تعمل على توفير تجربة متكاملة ومبتكرة للعملاء، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الخدمة وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.

أكد المصري التزام جينيسيس بتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء وتحقيق رضاهم، وقال: "نحن ملتزمون بالاستماع إلى ملاحظات العملاء والعمل على تحسين العملية وتطوير الخدمات بشكل مستمر".