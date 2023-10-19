الترويج للسياحة المصرية عبر " بودكاست".. مقترح من اعضاء مركز ميدسي لوزيرة الهجرة



اقترح أعضاء مركز " ميدسي" للشباب المصريين الدارسين بالخارج، المشاركون في اجتماع وزارة الهجرة عبر الفيديوكونفرانس أن يتم الترويج للسياحة والثقافة المصرية عبر المقاطع الصوتية للبث الإلكتروني "بودكاست" وهي الآلية المنتشرة بين الشباب وخصيصًا في الجامعات.

وأيضًا اقترحوا نشر قصص النجاح وعرض كافة الأنشطة والمعلومات للرد على الشائعات التي تروج ضد الدولة المصرية وتوضيح الحقائق، وهذا من خلال تنظيم لقاءات مع السادة المسئولين والوزارء لاستيضاح كافة الحقائق في كل ملف وحجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر.



جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسي MEDCE"، حيث التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" مع أكثر من 60 طالب وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج.



واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماعات بشكل دوري مع الشباب أعضاء مركز ميدسي، مؤكدة أن مصر بجوارهم أينما كانوا على مستوى العالم، قائلة: أنتم سفراؤنا في الخارج، وسيكون هناك المزيد من التواصل الدائم معكم خلال الفترة المقبلة في إطار الاستراتجية الجديدة لعمل مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج، وإعادة لتنفيذ كافة الأفكار والمقترحات البناءة التي تسهم في تقدم العمل بالدولة.