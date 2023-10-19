تشريح جثمان شاب توفى إثر مشاجرة بالمرج

امرت نيابة المرج بتشريح جثة شاب قُتل على يد 3 آخرين برش خرطوش خلال مشاجرة بمنطقة المرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

كانت قد استمعت نيابة المرج إلى أقوال المتهمين بقتل شاب برش خرطوش؛ لتدخله للدفاع عن فتاة بمنطقة المرج، واعترفوا بأنه أثناء سير 2 من المتهمين مُستقلين دراجة نارية، قام المجني عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضا، فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.

وأضافوا بأنهما عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه، استعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء وكذا عصا خشبية "شومة"، وقاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب، ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل) بها إصابات متفرقة بالجسم وكذا رش خرطوش بدائرة القسم لحدوث مشاجرة بينه وبين (3 أشخاص).



بالفحص تم تحديد وضبط (المتهمين) وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة،.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.