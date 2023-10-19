دوري السوبر .. تشكيل الأهلي المتوقع في افتتاحية مشواره أمام سيمبا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي غد الجمعة ، خلال مواجهة سيمبا التنزاني التي تأتي لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة التي تنطلق للمرة الأولى.

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين 24 من الشهر الجاري بالقاهرة.

وتذاع مواجهتي الأهلي أمام سيمبا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كولر مباراة الغد بتشكيل يضن كل من ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور ، مروان عطية ، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات ، محمود كهربا ، بيرسي تاو.



كان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اسُتأنف أمس الأربعاء ، وشهد انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعلى هامش المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

كان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد توجه رفقة سمير عدلي المدير الإداري، إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية والفنية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎ من المواجهة.