حبس عاطلين ٤ أيام بتهمة سرقة الهواتف بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة.



واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.



وأقر المتهمان خلال التحقيقات بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.