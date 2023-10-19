عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. "فوضناك يا سيسي" مصر تنتفض ضد المذابح الإسرائيلية عاجل.. إلغاء فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية وصول أضخم طائرة مساعدات إلى مطار العريش لإرسالها لقطاع غزة (فيديو)
الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس عاطلين ٤ أيام بتهمة سرقة الهواتف بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة العامة، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة. 

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بأنهما كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 

وأقر المتهمان خلال التحقيقات بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات 6 وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

 

مواد متعلقة

القبض على عاطل وراء سرقة 6 مساكن في الطالبية

الأمن يرصد 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

سقوط عنصر إجرامي بتهمة سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالجمالية

الجريدة الورقية