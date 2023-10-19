حبس المتهم بسرقة السيارات بمصر الجديد ٤ أيام

أمرت نيابة مصر الجديدة حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، حال إستقلاله سيارة مبُلغ بسرقتها بدائرة قسم مصر الجديدة.

وبمواجهته، إعترف بإرتكاب واقعتين سرقة "هاتف محمول - مبلغ مالى" من داخل سيارتين حال توقفهما بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.