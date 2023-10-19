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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤبد لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.ف.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10954 لسنة 2023 جنايات ، وتبين قيام المتهم " م.ف.ال" سائق بالاتجار في المواد المخدرة، فتم ضبط وبحوزته عدد 7 قطع حشيش وبتقتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

 وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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