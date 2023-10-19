تحفة زمنية فريدة من نوعها في مزاد دبي للساعات

شهد مزاد كريستيز دبي للساعات عبر الإنترنت، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 19 أكتوبر، عرض مجموعة من الساعات الثمينة والنادرة، أبرزها ساعة فريدة من نوعها من Patek Philippe.

ويعد مزاد كريستيز دبي للساعات عبر الإنترنت فرصة مميزة لعشاق الساعات الفاخرة والنادرة للحصول على قطعٍ استثنائيةٍ.

مميزات الساعة

تتميز هذه الساعة بماسة عريضة ومُسطّحة بقطع "بورتريه" تُضفي بريقًا ساحرًا على المينا الأزرق المزوّد بمؤشرات وعقارب ذهبيّة، وتقدر قيمة هذه الساعة بين 1 و2 مليون دولار.

مع هذه التحفة الزمنيّة نسخة رقميّة من شهادة المنشأ بتاريخ 18 يناير 1994، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا ومزوّدة بسوار مُتشابك وبعلبة يتخذ تصميمها شكل ماسة برّاقة تغطّي وجه المينا بلمسة مُشرقة.

تفاصيل الساعة

تزن الماسة المُسطّحة في هذه الساعة 13,43 قيراط وهي ثالث أكبر ماسة معروفة في العالم. وقد كلّف أحد عملاء Patek Philippe الدار السويسريّة، بتنفيذها ضمن تصميم ساعة استثنائيّة في عام 1990 وبعد مرور 4 سنوات تمّ تسليم الساعة إلى صاحبها.

ساعات Rolex مُهداة من السلطان قابوس

من القطع النادرة التي يتضمّنها هذا المزاد أيضاً، مجموعة من ساعات Rolex مُجهّزة بموانىء عربيّة ومُهداة من السلطان قابوس الحاكم السابق لسلطنة عمان.

تمّ تنفيذ هذه الساعات بالذهب الأصفر ويعود تاريخ تصنيعها إلى العام 1974، يحمل بعضها شعار الخنجر الذي يُعتبر رمزاً وطنياً في سلطنة عمان كما يحمل بعضها الآخر توقيع "قابوس"، وتقدر قيمة كل ساعة منها بين 35 و55 ألف دولار.