الأمين العام للأمم المتحدة يُطلق تصريحات نارية حول الحرب بين حماس وإسرائيل

طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بوصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة، داعيًا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام".

وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام، ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".

أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة:

هذه الأزمة بدأت بسبب أفعال حركة حماس بخطف الإسرائيليين وقتلهم، وهذا أدى لحصار كامل من إسرائيل على غزة، وحملة قصف إسرائيلي، تكبدها المدنيون.

القانون الإنساني الدولي يجب احترامه، وأن احترام المدنيين، واستهداف مقار الأمم المتحدة والمستشفيات أمر مرفوض، حسب القانون الدولي.

إزاء هذه الكارثة الإنسانية، أطالب بالتدخل الفوري، وإطلاق الرهائن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان غزة.

الشعب الفلسطيني له مطالب مشروعة، بعد أعوام من الاحتلال، هذه المظالم لا يمكن أن تبرر الهجمات الإرهابية، وتلك الهجمات، لا يمكنها أيضا أن تبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطيني.

أجدد طلبي بوقف فوري لإطلاق النار، من أجل غايات إنسانية، لأن الفلسطينيين في غزة منذ أسبوعين، لم يحصلوا على الماء والكهرباء.

صدمتني صور الدمار والموت الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني، لذلك نحتاج لممر إنساني لوصول المساعدات بشكل مستدام إلى أهالي غزة.

وقال وزير الخارجية المصري:

يجب أن يسمح بدخول المساعدات العاجلة إلى غزة.

أؤكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش، لاستقبال المساعدات إلى غزة.

وسط غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات، لتفعيل حل الدولتين.

نناشد الجميع لتغليب صوت العقل، وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

هجوم إسرائيلي يُنهي حياة 7 فلسطينيين في طولكرم

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع عدد الضحايا في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم "نور شمس" إلى 7 ضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "وصول شهيد سادس برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة العدوان على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 7 شهداء".

وأضافت: "وردتنا إشارة إلى وجود شهداء آخرين لم تستطع سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى".