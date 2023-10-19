هجوم إسرائيلي يُنهي حياة 7 فلسطينيين في طولكرم

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع عدد الضحايا في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم "نور شمس" إلى 7 ضحايا، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "وصول شهيد سادس برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لمستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة العدوان على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 7 شهداء".

وأضافت: "وردتنا إشارة إلى وجود شهداء آخرين لم تستطع سيارات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى".

وحصيلة القتلى في طولكرم غير نهائية حيث هناك جثامين لا تزال محتجزة داخل أحد المساجد.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم.

وبحسب شبكة "قدس" الفلسطينية فإن اشتباكات مسلحة مستمرة مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم.

كما قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب الطرقات في المخيم وفرضت طوقا عسكريا حوله.

فلسطين تُعلن حصيلة جديدة لضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت "وزارة الصحة في قطاع غزة"، حصيلة جديدة لعدد الضحايا الذي سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

ارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3785 قتيلًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي:

أفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدًا، بينهم 1524 طفلًا، و1000 سيدة، و120 مسنًّا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في بيان الأربعاء، أن 471 فلسطينيًّا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها "بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.