وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: "الهجوم البري للجيش في غزة سيتم قريبًا"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، أن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبًا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وأوضح جالانت للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في وقت سابق، بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى "حماس"، بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

نتنياهو لجنوده: "سننتصر بكُل قوتنا وإسرائيل بأكملها تقف خلفكم"

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، جنود جيش الاحتلال بالقرب من حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "سننتصر بكل قوتنا.. إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وسنوجه ضربة قاسية لهم لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الهجوم البري علي قطاع غزة سيكون "طويلا ومكثفا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال فينكلمان: "الآن ستنقل المناورة القتال إلى أراضي غزة.. سنضربهم في أراضيهم.. سيكون الأمر صعبًا وطويلًا ومكثفًا".