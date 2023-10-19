هجوم سيبراني إسرائيلي يضرب "إيران" ويُعطل أجزاء من شبكة الكهرباء

أعلنت "مجموعة هاكرز إسرائيلية"، اختراق شبكة الكهرباء في إيران وتعطيلها في قلب العاصمة طهران، والهجوم نفذته مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "في ريد ايفيليز"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وتمكن القراصنة الإسرائيليون في الساعة السادسة من مساء الأربعاء من اختراق شبكة الكهرباء الإيرانية، وقاموا بسلسلة أعمال تخريبية أضرت بشبكات إمداد الكهرباء في أنحاء البلاد. ما أدى لقطع التيار عن بعض المناطق، ولم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم الالكتروني.

ونشر الهاكرز بيانا قالوا فيه: "خلال الأيام الماضية نجحنا باختراق منظومات حساسة في ايران ولن نقدم تفاصيل حولها، وتمكننا من فصل الكهرباء عن طهران والقرى المحيطة بها، وتركنا عشرات الآلاف من السكان بدون اتصال وكهرباء لمدة ساعتين وحتى هذه اللحظة".

ووجه القراصنة تهديدا في رسالتهم قالوا فيه إن: "هذه رسالة لإيران، لا تلعبوا بالنار. الضربة القادمة ستكون أقسى، وأعداد المتضررين سيكون اكبر".

وقبل الهجوم، بعث القراصنة تحذيرا بالعبرية والانجليزية قالوا فيه :"ايران! اليوم سنفاجئكم، حتى أنكم لن تتمكنوا من اضاءة النور في البيت، جهزوا الشموع".

نتنياهو لجنوده: "سننتصر بكُل قوتنا وإسرائيل بأكملها تقف خلفكم"

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بجنود جيش الاحتلال بالقرب من حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "سننتصر بكل قوتنا.. إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وسنوجه ضربة قاسية لهم لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الهجوم البري علي قطاع غزة سيكون "طويلا ومكثفا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال فينكلمان: "الآن ستنقل المناورة القتال إلى أراضي غزة.. سنضربهم في أراضيهم.. سيكون الأمر صعبًا وطويلًا ومكثفًا".