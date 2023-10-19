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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الثلاثاء..مُحاكمة 16 مُتهماً بإنهاء حياة الطفلة بسنت

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الثلاثاء، مُحاكمة 16 متهماً بإنهاء حياة الطفلة بسنت في منطقة بولاق الدكرور.

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ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة بعد أن تلقت عياراً نارياً أصابها أثناء نزولها للشارع وقت نشوب مُشاجرة بالأسلحة النارية، وبتراشق الزجاجات في منطقة بولاق الدكرور.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ 16متهماً الاتهام في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022.عندما اعتدوا عليها، أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية في دائرة القسم.

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