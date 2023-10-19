نتنياهو لجنوده: "سننتصر بكُل قوتنا وإسرائيل بأكملها تقف خلفكم"

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بجنود جيش الاحتلال بالقرب من حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "سننتصر بكل قوتنا.. إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وسنوجه ضربة قاسية لهم لتحقيق النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الهجوم البري علي قطاع غزة سيكون "طويلا ومكثفا".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال فينكلمان: "الآن ستنقل المناورة القتال إلى أراضي غزة.. سنضربهم في أراضيهم.. سيكون الأمر صعبًا وطويلًا ومكثفًا".

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعداد للتحرك بريا ضد قطاع غزة.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، ذكرت نقلاً عن مصادرها الخاصة، أنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل هجوما بريا في قطاع غزة طالما أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجود في البلاد.

نتنياهو لـ بايدن: " إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"

طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بعودة المُختطفين عند حماس، مُؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء.

وأكد نتنياهو مُخاطبًا المواطنين الإسرائيليين من الكريا في تل أبيب أنه يعمل مع بايدن على إعادتهم بأي طريقة ممكنة. لافتًا، حتى إعادتهم، إلى "أننا نُطالب بزيارة الصليب الأحمر لمختطفينا".

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل في أثناء الحرب. وقد تحدثت معه عن الفظائع التي مررنا بها. عن الفجيعة الأليمة والحزن الرهيب اللذين اصابانا جميعا. عن شجاعة مقاتلينا. عن شجاعة مواطنينا ووحدتنا الداخلية".