محافظ قنا يُجرى المتابعة اليومية لمبادرة خفض أسعار السلع

باشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، مساء اليوم الخميس، جولاته علي الاسواق لليوم الثالث علي التوالي، حيث فاجئ عدد من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة قنا.

وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتوافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين ، تنفيذا " لمبادرة خفض الأسعار " التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري ، و خالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية .

حرص محافظ قنا خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر السلع الاساسية والمنتجات التي تشملها المبادرة طبقا للأسعار التى أقرتها المبادرة ، و شدد المحافظ على مسئولى السلاسل التجارية بضرورة الإلتزام بأسعار المبادرة ، والإعلان عنها ، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تحرير محاضر ، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات قانونية أخرى تصل إلى مصادرة السلع ، وإغلاق المحال.

كما شدد علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بمراقبة مدى التزام المحال بالإعلان عن الأسعار فى اماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية الاستراتيجية ، مع تكثيف المتابعة المستمرة للاسواق والسلاسل التجارية ، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بالأسعار المقررة .

جدير بالذكر، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء شهدت تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية التى تشمل ( الفول ، ومنتجات الألبان ، والجبن الأبيض ، والزيت الخليط ، والمكرونة ، والسكر ، والعدس ، وكذا منتجات الدواجن والبيض ، والأرز ، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض) خلال الفترة المقبلة.