تحليل المخدرات للموظفين.. كل ماتريد معرفته

تحليل المخدرات للموظفين هو اختبار يُجرى للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات لدى الموظفين، يتم إجراء الاختبار إما بعينة من البول أو الدم أو من الشعر أو من اللعاب.

أسباب إجراء تحليل المخدرات للموظفين

لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة.

التأكد من سلامة وكفاءة أداء الموظفين.

منع وقوع الحوادث.

تقليل مخاطر الفساد.

متى يتم إجراء تحليل المخدرات للموظفين

يمكن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في أي وقت، ولكن غالبًا ما يتم إجراؤه بشكل عشوائي، ويمكن إجراء التحليل عند التعيين أو الترقية أو نقل الموظف إلى وظيفة جديدة.

أنواع تحليل المخدرات للموظفين

هناك نوعان من تحليل المخدرات للموظفين:

التحليل الاستدلالي: هو تحليل أولي يتم إجراؤه في حضور الموظف. إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، يتم إجراء تحليل توكيدي للتأكيد.

التحليل التوكيدي: هو تحليل نهائي يتم إجراؤه في معمل متخصص.

نتائج تحليل المخدرات للموظفين

يمكن أن تكون نتيجة تحليل المخدرات للموظفين إيجابية أو سلبية، إذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا يعني أن الموظف يتعاطى المخدرات أو الكحوليات، وإذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني أن الموظف لا يتعاطى المخدرات أو الكحوليات.

عقوبة التحليل الإيجابي للمخدرات

إذا أثبت تحليل المخدرات للموظفين أن الموظف يتعاطى المخدرات، فقد يتم اتخاذ الإجراءات التالية ضده:

إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

إنهاء خدمة الموظف.

أدوية تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات، مثل:

مضادات الهيستامين.

مضادات الاكتئاب.

بعض المضادات الحيوية.

إذا كان الموظف يتعاطى أيًا من هذه الأدوية، فمن المهم إبلاغ جهة العمل بذلك.

يجري التحليل جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.