الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة منتخب الجمباز الفني للناشئين تشارك فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

الجمباز الفني
الجمباز الفني

غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئين و ناشئات متجهة إلى مدينة إسطنبول بتركيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين و الناشئات في الفترة من 20  الي 22  اكتوبر الجاري.

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وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجمباز استضافة مصر لبطولة العالم

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منتخب الجمباز الفني يؤدي تدريبه الرسمي قبل انطلاق بطولة العالم


يمثل منتخب مصر للناشئين:


مصطفى احمد 
محمد عطية 
زياد بخيت

المدرب:
الكابتن/أحمد عبدالرحيم
الكابتن/محمد عبدالرؤوف

يمثل منتخب مصر للناشئات:
جودي عبدالله
شمس علي

المدير الفني 
الكابتن/ زكريا غالب

رئيس البعثة 
الدكتور: علاء حامد

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن المنتخب المصري للجمباز  الفني ناشئين وناشئات يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين ان منتخب الجمباز  يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة علي  منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

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