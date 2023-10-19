التنمية المحلية تبدأ بتطوير 22 عصارة عسل فى قنا

سلم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات ، وذلك تمهيدا لبدء أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو مواصلة تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية ، للمحافظة عليها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى ، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.

وأوضح محافظ قنا أنه تم اختيار 22 عصارة عسل انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية لتطويرها ، ضمن تكتل العسل الأسود ، والتى تضمنت أن تكون العصارة تعمل منذ عام 2018 أو قبل ذلك ، أن يلتزم صاحب العصارة بجميع اشتراطات استشارى الأيزو للعصارة فى موعد أقصاه شهر مايو 2024 ، أن يلتزم صاحب العصارة بسداد نصف تكلفة التطوير ، بعد تحديد قيمة التكلفة الاجمالية للتطوير فى نوفمبر 2023 .

وبيّن المحافظ، أن العصارات المزمع تطويرها سوف تكون نماذج يحتذى بها أصحاب العصارات الأخرى ، مشيرا إلى أنه تم التوافق على نموذج مطور لعصارة العسل ، سوف يتم تطبيقه على جميع العصارات المستهدفة ، وهو يتميز بالحفاظ على خواص العسل الأسود الحالى ، مطابق لمعايير صحة وسلامة الغذاء ، من خلال انتاج عسل بنفس مراحل الإنتاج السابقة ولكن بطريقة آلية مطورة .

وأضاف المحافظ ، أنه بموجب خطاب التطوير الذى تسلمه اصحاب العصارات اليوم ، سوف يلتزم برنامج التنمية المحلية بدفع 50% من تكلفة التطوير ، على أن يقوم صاحب العصارة بدفع باقى التكلفة ، لافتا إلى أن تطوير عصارات العسل الأسود سوف يتيح لأصحابها ، الحصول على شهادات الجودة الخاصة بصحة وسلامة المُنتج ، مما يمكنه من تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية ، لا سيما أن منتج العسل الأسود من المنتجات الفريدة من نوعها و لا يوجد منافس له على مستوى العالم .

وأورد المحافظ، أن برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبير على مستوى محافظة قنا ، من خلال المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بتمويل من البرنامج فى قطاعات المياه والصرف الصحى ، والتكتلات الاقتصادية ، وبناء القدرات ، وترفيق المناطق الصناعية ، حيث تعد المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى ، و كلاحين قفط ، من أولى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية التى يتم ترفيقها بجميع المرافق ( كهرباء – مياه شرب – صرف صحى – تليفونات – غاز طبيعى – طرق ) .

وحضر التسليم ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، و دعاء سليمه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و أعضاء فريق التكتلات الاقتصادية ، و أصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلية.