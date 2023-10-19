بعد محمد صلاح.. كوكا وصيف المحترفين المصريين الأكثر تسجيلًا للأهداف في أوروبا

يعيش أحمد حسن كوكا الدولي المصري المحترف ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني، أجمل فترة بمشواره الكروي داخل المستطيل الأخضر جعلته واحدا من أكثر اللاعبين مشاركة في الدوريات الأوروبية من بين المحترفين المصريين.

ارقام محترفنا "احمد حسن كوكا" لاعب منتخبنا الوطني في مسيرته الاحترافية في اوروبا حتي الان:

و يحتفظ كوكا بأرقام مميزة مع نادي أولمبياكوس اليوناني بعد أن سجل 38 هدفاً في 97 مباراة وهو السجل التهديفي الأفضل في تاريخه الكروي مع نادي واحد يليه ريو آفي البرتغالي الذي سجل معه 32 هدفاً في 98 لقاء.

أما بالنسبة لإجمالي عدد المشاركات وصناعته وإحرازه للأهداف كالتالى:

- 𝟯𝟲𝟮 عدد المشاركة في المباريات

- 𝟭𝟭𝟳 عدد تسجيل الاهداف

- 𝟯𝟬 عدد صناعة الأهداف "الاسيست"

وبتلك الأرقام أصبح احمد حسن كوكا هو ثاني اكثر المحترفين المصريين تسجيلاً للأهداف في اوروبا بعد محمد صلاح الذى يتواجد فى المرتبة الخامسة بهدافي ليفربول عبر التاريخ بمختلف المسابقات برصيد 187 هدفاً.

وبتلك الأرقام أصبح احمد حسن كوكا هو ثاني اكثر المحترفين المصريين تسجيلا للاهداف في اوروبا بعد محمد صلاح الذى يتواجد فى المرتبة الخامسة بهدافي ليفربول عبر التاريخ بمختلف المسابقات برصيد 187 هدفاً.

واستطاع محمد صلاح المشاركة منذ احترافه بالدوريات المختلفة في 657 مباراة سجل من خلالها 320 هدفًا.

مسيرة محمد صلاح

المقاولون العرب (2010 - 2012)

ـ عدد 44 مباراة

ـ سجل 12 هدفا

بازل السويسري ( 2012 - 2014 )

ـ عدد 79 مباراة

ـ سجل 20 هدفا

تشيلسي الإنجليزي ( 2014 - 2015 )

ـ عدد 19 مباارة

ـ سجل 2 هدف

فيورنتينا الإيطالي ( 2015 - 2015 )

ـ عدد 26 مباراة

ـ سجل 9 أهداف

روما الإيطالي ( 2015. - 2017 )

ـ عدد 83 مباراة

ـ سجل 34 هدفا

ليفربول الإنجليزي ( 2017 - حتى الآن)

ـ عدد 315 مباراة

ـ سجل 192 هدفا بالدوري

عدد أهداف صلاح مع الأندية

ـ عدد 565 مباراة

ـ سجل 268 هدفا

مصر تحت 20 عامًا ( 2011 )

ـ عدد 11مباراة

ـ سجل 3 هدفا

مصر تحت 23 عامًا ( 2010 - 2012 )

ـ عدد 11مباراة

ـ سجل 4 أهداف

مصر الأولمبي ( 2012 )

ـ عدد 4 مباريات

ـ سجل 3 أهداف

منتخب مصر الأول ( 2011 - الآن )

ـ عدد 91 مباراة

ـ سجل 51 هدفا

عدد أهداف صلاح الدولية

ـ عدد 114 مبارة

ـ سجل 61 هدفا

أهداف صلاح طوال مسيرته

ـ عدد 657 مباراة

ـ سجل 320 هدفا