سيناء تفتح النيران على جوجل.. حقيقة الصور المنتشرة والشعب "أرضينا خط أحمر"

حالة من الجدل والغضب العارمة انتشرت في جميع أنحاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فوجئ مستخدمو تطبيق جوجل في مصر بعدم وجود "سيناء" على تطبيق الخرائط الخاص بها، والأمر الذي تسبب في دهشة وغضب المواطنين مما جعل سيناء تتصدر التريندات خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة موقع فيسبوك وموقع إكس، تويتر سابقًا.

سيناء

في الساعات الأولى من صباح اليوم تفاجئ رواد مواقع السوشيال ميديا والمواطنين المصريين، بانتشار صورًا على مواقع التواصل المختلفة فيسبوك و"x"، لخريطة مصر ولم يوجد بها منطقة سيناء، زاعمين أن شركة جوجل أخفت اسم سيناء من الخريطة، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع، الأمر الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه التام له.

سيناء

حقيقة حذف سيناء من خريطة جوجل

أثار حذف سيناء من خريطة جوجل جدلًا كبيرًا بين الشعب المصري وتسبب في غضب الجماهير على نطاق واسع وانتشرت هشتاجات "سيناء مصرية"، في الوقت الذي يحتدم فيه النزاع على الحدود الشرقية لمصر، وأفادت تقارير محلية وأجنبية خلال الفترة الأخيرة أن الكيان الإسرائيلي المحتل بمساعدة الولايات المتحدة، يحاول تهجير أهالي قطاع غزة إلى شمال سيناء والاستيلاء على المنطقة.

وبعد البحث والتدقيق في المعلومات حول حقيقة حذف سيناء من الخريطة، تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن سيناء لا تظهر على خريطة مصر قبل أحداث غزة، ولا تظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.

سيناء

وقال حساب "صحيح مصر"، وهو حساب يصحح الحقائق عن مصر، إن حقيقة الأمر متعلق بإظهار جوجل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء، وبالبحث عن اسم سيناء في جوجل، تظهر سيناء بوضوح، والمعلومات المتعلقة بها تحددها داخل مصر، وتشرح أنها أقليم مكون من محافظتي شمال وجنوب سينا.

سيناء

وأضاف صحيح مصر :" عادة، لا تُظهر خرائط جوجل أي محافظات في الخرائط العامة للدول، وما يظهر هو العاصمة، والمدن الهامة، لذلك نجد بالبحث عن اسم مصر، وجود محافظة القاهرة وهي مميزة بنقطة سوداء بارزة، وأسماء المدن المهمة، وليس المحافظات على سبيل المثال، اسم مدينة مرسى مطروح وليس اسم محافظة مطروح، واسم مدينة الغردقة وليس اسم محافظة البحر الأحمر، وبالمثل اسم مدينة شرم الشيخ وليس اسم محافظة جنوب سيناء".