كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال شرق "خان يونس" بقذيفة مُضادة للدروع

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدافها دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق "خان يونس" بقذيفة مُضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وتستمر الفصائل الفلسطينية في توجيه الضربات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ وتصيب أهدافها وتقوم بالإعلان عن ذلك.

كما وتُعلن بين الحين والآخر عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة لغزة أو حتى في مدن القطاع المحاصر.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 شخصا في غارات على خانيونس.

وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

حماس تشن هجومًا صاروخيًا على تل أبيب ردًا على الاحتلال

قصفت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح حركة "حماس"، مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مُؤكدة أن القصف يأتي "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وغوش دان وشارون وسط إسرائيل.

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.