الإسماعيلية تعد قوائم للأطباء والتمريض للدعم الميداني للجرحى بغزة

أكد مجلس نقابة الأطباء بالإسماعيلية، أنه يقوم بإعداد قوائم من الأطباء وهيئة التمريض للدعم الميداني وتقديم المساعدات الطبية للمصابين والجرحى الفلسطينين بمستشفيات سيناء .

ودعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية للإستعداد لأي تكليفات من القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة بالدعم الميداني .

وأعربت النقابة عن استنكارها قصف المستشفى الأهلي المعمداني واستهداف المنشآت الطبية والاطقم الطبية المرابطة داخل مستشفيات القطاع.

وشهدت الإسماعيلية اليوم الخميس عدة مظاهرات انطلقت لتعلن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.حيث نظم اتحاد طلاب جامعة قناة السويس مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي بالإسماعيلية جابت كافة الكليات وشارك فيها الالف من الطلبة وتقدم المسيرة قيادات الجامعة والدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس فيما نظمت نقابة المحامين وقفة تضامنية أمام مجمع المحاكم بالإسماعيلية