تضامن الغردقة تختتم أعمال ندوة تعليم لغة الإشارة

اختتمت منذ قليل فعاليات الندوة التعريفية للغة الاشارة، والتي استمرت على مدار ثلاثه ايام ونظمتها وحده حقوق الانسان بمحافظه البحر الاحمر.

تاتي الندوة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة حسن معاملة المواطنين بكافه فئاته وتلبية رغباتهم طبقا للاطر القانونية

جاءت الندوة بناء على البروتوكول المشترك بين وحده حقوق الانسان برئاسة اللواء تامر سمير ومديرية التربية والتعليم برئاسة هشام منير

وأكدت رايدا أحمد نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، أن تنفيذ هذه الندوات ياتي مساهمة في صقل مهارات العاملين لتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع ومعرفة طلباتهم وتيسير التعامل معهم .

وأشارت إلى أن الندوات تستهدف تأهيل وتدريب عدد من العاملين والموظفين في جميع المصالح الحكومية والمرافق العامة والخدمية والجامعية، على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى الهيئات والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.

في ذات السياق اكدت حسناء احمد ابراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، أن الندوة جاءت بناء علي طلب المديرية لما لها من اهمية بالغة في التواصل البناء بين الموظفين والمتعاملين مع المديرية من فئة الصم وضعاف السمع

والقت الندوة الدكتورة رشا الخولي مدرب لغة الإشارة وتربية خاصة ومعلم تربية خاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وتحت اشراف رضوى فوزى مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.