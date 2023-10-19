إبراهيم المصري: العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة

أعلن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري.

المصريون دعاة سلام

وأضاف المصري في كلمته في الجلسه الطارئه التي دعى إليها مجلس النواب اليوم، أن المصريين دعاة سلام ولكن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة، وعلى الدول العربية أن تقوم بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع إسرائيل وأمريكا.

وتابع المصري لا تعولوا على أمريكا حيث أعلن بايدن أنه صهيوني وقدم كل الدعم لإسرائيل، وقبله أعلن وزير خارجيته بلينكن أنه يهودي وأنه ابن لليهود لأنه لا يعرف له أب كما أعلن وأؤكد بأنه لا أمل في حلول عادله مع هولاء المجرمين.

وناشد المصري العرب باستخدام ما بين أيديهم من أوراق الضغط على أمريكا والكيان الصهيوني للحد من هذه الضغوط الغير عادله التي ينفذونها ضد العرب.

وحذر إبراهيم المصري، الشباب العربي من خطورة مواقع وصفحات التواصل الاجتماع حيث توجد وحدة وحده استخبارتيه إسرائيليله برقم( 8800 لورين ) مهمتها الوقيعه بين الشعوب العربيه في حي للمواطن السعودي بمهاجمة الفلسطيني والمصري بمهاجمه الكويتي، وتقوم بنشر فيديوهات تبث الفرقه بين الشعوب وتقوم بقتل الانتماء الوطني والروح المعنوية لدى العرب.