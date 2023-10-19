حزب الله اللبناني يشن هجومًا قويًا على مواقع إسرائيلية ويُوقع خسائر

أعلن "حزب الله اللبناني" في بيان عاجل له، شنه هجومًا قويًا استهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابات مباشرة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الخميس.

وجاء في بيان الحزب: "هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته إصابة مباشرة".

كما أعلن الحزب استهدافه لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في "جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا، وبرج مراقبة في حبد ‏البستان، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابات دقيقة، وتدمير بعضا من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية".

حزب الله اللبناني يضرب مواقع ‏إسرائيلية ‏ويُصيب عددا من الجنود

أعلن "حزب الله اللبناني"، استهداف مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتحقيق إصابات مباشرة فيها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "حزب الله" في بيان له: "قامت مجموعة الشهيدين علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني في المقاومة ‏الإسلامية عصر هذا اليوم في 18-10-2023 بإستهداف موقع الطيحات ‏للمرة الثانية هذا اليوم بالأسلحة المناسبة". ‏

بيان حزب الله اللبناني

وذكر الحزب في بيان إضافي: "قامت مجموعة الشهيدين حسين فصاعي وأحمد قصاص في المقاومة ‏الإسلامية عصر هذا اليوم في 18-10-2023 باستهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة".‏

وأضاف في بيان آخر: "قامت مجموعة الشهيدين حسين كمال المصري وعلي يوسف علاء الدين في المقاومة الاسلامية عصر هذا اليوم ‌18-10-2023 باستهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتنوعة من بينها سلاح 57 ملم، مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة في الموقع".

وصدر عنه بيانًا آخر قال فيه: "ردا على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18 أكتوبر 2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف أنواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما أدى إلى ‏إصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية".