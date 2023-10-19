المخرج طارق العريان انطلق بتحضير فيلمه الجديد ولاد رزق 3

أعلن المخرج طارق العريان بأنه انطلق بتحضيرات فيلمه الجديد "ولاد رزق 3" بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وآخرون، تأليف صلاح الجهينى.

فيلم ولاد رزق 2



انطلق طارق العريان في معاينة أماكن التصوير حيث عاين في مجموعة مناطق بالإضافة إلى التصوير الخارجي في السعوودية، كما قرر بناء ديكور للحارة الشعبية المقرر أن تكون من ضمن الديكورات الأساسية للعمل .

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

فيلم ولاد رزق 2

ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.