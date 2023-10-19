تأجيل حفل أنغام في الإمارات لأجل غير مسمى

استمرارًا لسلسة تأجيلات المظاهر الفنية في الدول العربية، تم تأجيل حفل الفنانة أنغام في الإمارات، كما أعلنت الشركة المنظمة لأجل غير مسمى.

تفاصيل تأجيل حفل أنغام في دبي

كان من المفترض إقامة الحفل غدًا الجمعة على مسرح أوبرا دبي، ومع تصاعد وتيرة الأحداث في غزة على وجه التحديد كارثة مستشفى المعمداني التي تم قصفها وأسفر عن ذلك أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى.

تأجيل حفل عمرو دياب وأنغام في دبي

ولم يكن ذلك الحفل الأول الذي تم إلغاؤه في الإمارات، قد سبق وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي تأجيله إلى وقتٍ لاحق.

أنغام تنفجر غضبًا وتدعو للتضامن مع فلسطين وإغاثتها

كانت قد عبرت أنغام عن غضبها الشديد جراء مايحدث في قطاع غزة والحرب الضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ودعت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التضامن مع فلسطين وإغاثة أهلها بالتبرع عبر العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالإغاثة.

أغنية سيبك انت أنغام

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية “سيبك انت”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وتقول كلماتها "انا قلت أقولك أخباري مع انك أصلا ما سألتش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري مش عايشة لكن برضه ما موتتش



تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك أنت أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال وتكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابيس تقلق نومك



و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي ".

كما أحيت حفليين غنائيين مميزتين في الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، وشهدا حضورًا طاغيًا كامل العدد قدمت فيه أنغام توليفة غنائية مميزة لجمهورها بين المصري والخليجي.