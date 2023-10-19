مطالب فرنسية بتجريد بنزيما من جائزة الكرة الذهبية وإسقاط جنسيته

يواجه الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي ، ضغوطًا شديدة في بلاده بمطالب بحرمانه من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي سبق أن حصدها عن العام الماضي.



وأكدت تقارير فرنسية اليوم الخميس ، أن تعاطف بنزيما مع أحداث فلسطين ودعمه لأهالي غزة وضحاياها ، كان على غير مراد بعض الرموز الفرنسية السياسية وأعضاء في البرلمان هناك.

وأشارت ، هناك مطالب مستمرة الآن بسحب الجنسية من اللاعب الفرنسي .



وفي هذا الصدد ، رد محامي كريم بنزيما على هذه الأنباء ، مشيرًا إلى أن طلبات سحب الجنسية أو إسقاط تتويجه بجائزة عالمية غير قانوني ، مشيرًا إلى أن القانون الفرنسي يحدد 3 شروط لسحب الجنسية عن أي مواطن على النحو التالي :

- حمل جنسية أخرى.

- التعامل على أنه مواطن من دولة أخرى.

-القيام بأفعال تتعارض مع مصالح فرنسا.

دعم اللاعب للقضية الفلسطينية ..

كان اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، قد سبق وأن نشر تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.