راموس " إشبيلية" يصطدم  بريال مدريد في موقعة السبت

يصطدم المدافع المخضرم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية بفريقه السابق ريال مدريد خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعاقد إشبيلية مع راموس (37 عاما) في صفقة انتقال حر ولمدة موسم واحد، ليعود إلى النادي الإسباني بعد 18 عاما من رحيله.

وأصبح راموس لاعبا حرا بعد رحيله في الصيف عن باريس سان جيرمان الفرنسي عقب مشاركته في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهما ستة أهداف.

وانضم راموس لسان جيرمان قادما من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال، لم يستطع راموس قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأول في تاريخه.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

كما تشهد المواجهة ذاتها، الظهور الأول لدييجو ألونسو المدرب السابق لمنتخب أوروجواي، والذي تولى مؤخرا منصب المدير الفني لإشبيلية.

وتولى ألونسو المهمة خلفا لخوسيه لويس مينديليبار الذي أقيل من منصبه بسبب البداية الباهتة للفريق هذا الموسم.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط من ثمان مباريات، قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه ريال مدريد المتصدر.

وقاد ألونسو (48 عاما) منتخب أوروجواي لبلوغ مونديال قطر 2022، لكن الفريق خرج من دور المجموعات.

وسبق لألونسو لاعب بلنسية وأتليتكو مدريد سابقا، تدريب إنتر ميامي الأميركي ومونتيري وباتشوكا المكسيكيين.