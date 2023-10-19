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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Saw X يتخطى 71 مليون دولار منذ طرحه

فيلم Saw X
فيلم Saw X

حصد فيلم Saw X إيرادات حول العالم وصلت إلى 71 مليون دولار أمريكي، وهو الجزء الجديد من سلسلة الرعب الشهيرة "Saw X".

فيلم Saw X

أحداث فيلم Saw X

تدور أحدث Saw X، حول جون كرامر، الذى يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.

أبطال فيلم Saw X

الفيلم من إخراج كيفين جيروترت، وﺗﺄﻟﻴﻒ جوش ستولبيرج، وبطولة مايكل بيتش، وتوبين بيل، وسينوف ماكودى لوند، وستيفن براند.

وتعود بداية سلسلة Saw إلى عام 2004، حيث أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع السلسلة مكائد الشرير، الذى يخلق سيناريوهات معقدة ومميتة لتعليم ضحاياه درسًا، وامتدت السلسلة إلى تسعة أفلام حتى الآن، بما فى ذلك فيلم 2021 Chris Rock starrer Spiral، فيما سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من أفلام الرعب.

حققت سلسلة Saw أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، وبلغ إجمالى الأرباح 102 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن.

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