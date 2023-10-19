كنت نائم.. طفل فلسطيني مصدوم بعد قصف الاحتلال منزله ( فيديو )

"كنت نائم".. كلمات قالها الطفل محمد بصوت يهزه الرعب، وعيون مصدومة، وجسد ينتفض من الخوف، بعدما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله في قطاع غزة وحوله إلى تراب.

لم يستطع الطفل الرد على الطبيب، وجميع أجزاء جسده ترتعش، سوى أنه كان نائمًا، وعيونه تحدق في جميع الجهات تخوفا من وقوع قصف جديد قد ينهي حياته التي لم تبدأ بعد.

في مقطع فيديو متداول للطفل، أظهر كم الرعب وهول الصدمة التي عاشها الطفل محمد، من قطاع غزة، بعد أن استيقظ على صوت قصف الاحتلال الإسرائيلي، تركه في حالة من الفزع وارتجاف في جميع أطرافه.

يظهر في الفيديو، الطفل المصدوم بعدما أيقظه القصف وعندما احتضنه الطبيب بين ذراعيه، فاضت دموعه وكأنه استوعب الأمور في هذه اللحظة فقط.

حال جميع أطفال غزة، الذين عاشوا سنوات قصيرة وبعضهم لم يتجاوز أعمارهم أيام، في وطنهم المحتل، وماتوا تحت القصف الإسرائيلي في مجازر هزت كيان الدول العربية، وأبكت العالم.