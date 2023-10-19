منظومه CHANGE تعلن انطلاق مؤتمر VCON X ٤ نوفمبر لاول مرة فى مصر



صرح الدكتور أحمد مهدي المدير التنفيذي لمنظومه CHANGE ان المنظومه تأسست ف 28 اغسطس 2021 وبدايه الفريق تكون من شخصين والان اصبحنا فريق التسويق الأكبر في معظم دول الشرق الاوسط حيث وصل عدده قرابه 5000 عضو.

أوضح ايضا إن مجال التسويق الرقمي يحتاج إلى تكوين شبكة علاقات و الانضمام إلى مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن حضور المؤتمرات والأحداث المتعلقة بالتسويق الرقمي، وكل ذلك يساعد على تعلم المزيد وتوسيع نطاق العمل.

كما صرح مدير منظومه CHANGE أ/ احمد طلعت ان هذا الحدث يقام للمره الاولى في مصر وذلك لتعريف الجمهور المصري بمجال التجاره الالكترونيه وتوفير فرص العمل من خلالها ومن خلال الانترنت ومن المقرر حضور عدد من المتخصصين في المجال للمشاركه في هذا الحدث الضخم من جميع دول الشرق الاوسط

وشدد أ/ أحمدطلعت على ضرورة تطوير المهارات الشخصية للمسوق للنجاح في مجال التسويق الرقمي، مثل: الإبداع والتحليل الجيد، والتواصل الجيد مع الآخرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير هذه المهارات باستمرار.

وأشار أ/ احمد طلعت إلى أهمية أن يكون المسوق على إطلاع دائم بكافة التطورات الجديدة في مجال التسويق الرقمي واستخدام الأدوات الحديثة وتجربة الأفكار الجديدة.

كما سيتم ايضا في هذا الحدث تكريم المئات من المتميزين في مصر في مجال التجاره الالكترونيه والتسويق من قبل د/ أحمد المهدي و أ/ احمد طلعت.