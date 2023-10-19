أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن طريق الحصول على علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية.

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ .

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية

طرق الحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية