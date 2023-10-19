ندوات توعوية ودورات تدريبية وتثقيفية للسيدات والفتيات بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات ، التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، في العديد من المجالات على مدار الأيام الماضية ، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الإجتماعية والصحية والإقتصادية وغيرها.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية بكلية التربية بجامعة المنيا ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة لعدد (800) طالبة ، إلي جانب تنفيذ تدريب ميداني لعدد (20) طالبة بكلية الآداب قسم دراسات سكانية ، بالتعاون مع مديرية الصحة ، حيث تستهدف تلك الأنشطة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

وأضافت دكتورة منال أبو سمرة ، أنه تم عقد ندوة عن الوعي البيئي بمدرسة المحلج للتعليم الأساسي ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، حيث دارت حول دور المجلس القومي في حملة "بلدى أمانة" و أهمية الأمن والآمان في ظل الظروف الراهنة وأهمية الحقوق السياسية ، والتي تتمتع بها المرأة و دورها في المشاركة في الإنتخابات، كما نظم المجلس دورة تثقيفية للرائدات الريفيات لتوعية السيدات ، بكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمان لشؤون المرأة وأعضاء رحلة المليون للتوعية بسرطان الثدي.