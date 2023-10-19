عاجل
عاجل.. تأجيل احتفاليه اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بباريس
الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة النجم الأمريكي بيرت يونج وسبب رحيله مجهول

الفنان الأمريكى بيرت
الفنان الأمريكى بيرت يونج

توفي الفنان الأمريكى بيرت يونج عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وذلك خلال تصريحات لمديرة أعماله ليندا بنسكاي، كما أكدت أنه رحل عن عالمنا فى الـ8 من أكتوبر قبل أن يتم إعلان الخبر الآن، وذلك وفقاً لموقع ديلى ميل الذى لم يذكر سبب الوفاة.

الفنان الأمريكى بيرت يونج

بيرت يونج

أشتهر الفنان الراحل بيرت يونج بشخصيته فى فيلم Rocky، والذى رشح عنه لجائزة الأوسكار حيث نال إشادات عديدة.

من جهة أخرى كان النجم العالمى سيلفستر ستالون بطل أفلام Rocky التقى البابا فرنسيس، واكتشف أن الشخصية الدينية العالمية من أشد المعجبين بأفلامه، حيث زار الممثل الفاتيكان لـ لقاء البابا فرانسيس إلى جانب زوجة ستالون وبناته وشقيقه.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد البابا فرانسيس وهو يخبر ستالون بأنه معجب كبير بأفلامه، فأجاب الممثل: "شكرًا جزيلاً لك على تخصيص بعض الوقت من يومك المزدحم لـ مقابلتى، نحن نقدر هذا كثيرًا"، لـ يجيب البابا فرانسيس: "يشرفني، لقد كبرنا على مشاهدة أفلامك".

txt

تفاصيل 7 مسلسلات تُعرض في النصف الأول من رمضان 2024

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنتفض من أجل فلسطين

حصيلة إيرادات فيلم حسن المصري منذ طرحه بدور العرض السينمائي

عبد الغني العقالي: الصلاة من غير قراءة الفاتحة صحيحة لمن لا يحفظها

نجوم الغناء يستنكرون ضرب مستشفى المعمداني
الجريدة الورقية