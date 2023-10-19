استمرار انتفاضة طلاب جامعة أسيوط تضامنًا مع فلسطين

واصل طلاب جامعة أسيوط،عن انتفاضتهم تضامنًا مع فلسطين والتأكيد على تأييد المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط أعلنت الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق؛ تنفيذًا لقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس مسيرات طلابية حاشدة ووقفة احتجاجية، شارك فيها الآلاف من الطلاب من مختلف كليات الجامعة داخل الحرم الجامعي تضامنًا مع أهالى غزة فى فلسطين، وللتنديد بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ولتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء رافعين لافتتات وأعلام فلسطين، ومنددين بالإعتداء الاسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، وقوف إدارة الجامعة بكافة منتسبيها خلف القيادة السياسية وتأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الرافضة لفكرة تهجير الفلسطنيين إلى سيناء مؤكدًا أن القضية الفليسطينية قضية الدولة المصرية وكلنا ثقة بالله وقدرتنا أننا نحافظ على أرض الوطن العربي ودوام أمان الفلسطنيين.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن حرص الطلاب على مشاركة أهل غزة فى محنتهم دليلًا على ما يتمتع به الطلاب من وعي وإدراك لما يحدث على الساحة الدولية من صراعات ونزعات موضحاً أن الجامعة تدعم الطلاب فى مواقفهم من خلال توفير المناخ المناسب للتعبير عن آرائهم بكامل الحرية دعمًا الأشقاء فلسطين.

وحضر الوقفة التضامنية الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة والآلاف من طلاب الجامعة.