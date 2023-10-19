106 شاحنات تابعة للتحالف الوطني لدعم الفلسطينيين (شاهد)

قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ تم إطلاق حملة شعبية بعد 48 ساعة من بدء العدوان، وذلك من خلال مؤسسات التحالف من أجل التبرع بالدم في كل المحافظات، وحركنا أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والدوائية والأغطية والملابس.

وأضاف “زمزم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التحالف أن يتم التحرك بشكل سريع لتقديم المواد الإغاثية والطبية والأدوية والخيام المطلوبة، وذلك منذ أول لحظة من العدوان على فلسطين،

ونوه إلى أنه يوجد أمام معبر رفح 106 شاحنات خاصة بنا محملة بكل الأغذية والأطعمة والمواد الإغاثية التي لا تتلف عند التأخر، بها أكثر من 1000 طن مواد غذائية و350 ألف عبوة من الدواء والمستلزمات الطبية و250 من الملابس والأغطية والخيام و80 مخيما كاملا وكراتين المياه وسندفع بقافلة ثانية فور تحرك القافلة الأولى.

مدينة رفح المصرية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ أكثر من 3 أيام ونحن صامدون أمام المعبر وقررنا أننا لن نتحرك من المكان إلى مدينة رفح المصرية إلا بعد دخول المساعدات في قطاع غزة، ومستمرون في الصمود أمام المعبر إلى حين إعطاء الضوؤ الأخضر لدخول هذه المساعدات ونتوقع دخولها غدا أو بشكل جزئي.

رفض الترحيل القسري

وأعلن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأيده لكل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص رفض الترحيل القسري أو إجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة، وطالب كل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتوفير ممرات آمنة ووقف إطلاق النار ووجود هدنة.

