برامج تدريبية للشباب والسيدات للتأهيل لسوق العمل بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة الماضية وما يوفره من خدمات مالية من قروض، ومنح ودعم فني وتسويق وتدريب على ريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي وورش العمل.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، من جانبه، أوضح مروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للسيدات في مجال الحرف اليدوية والتراثية تحت عنوان "الاقتصاد الدائري والأخضر" بحضور عدد ٥٥ متدربة، وذلك بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف مروان، أنه بدأ تنفيذ برنامج ريادة الأعمال "ابدأ مشروعك" لعدد ٢٤ متدربا على مدار 5 أيام من يوم الأحد الماضى ١٥ أكتوبر، وينتهى اليوم الخميس ١٩ أكتوبر، بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على إدارة المشروعات قبل حصولهم على التمويل، وذلك ضمن تفعيل قانون تنمية المشروعات ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، فيما يخص مكون ريادة الأعمال.