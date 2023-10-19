وسائل الإعلام الغربية تحاول طمس الحقائق في العدوان على فلسطين (شاهد)

أكدت الدكتورة سارة فوزي مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن وسائل الإعلامية الغربية تدلس وتحاول طمس الحقائق فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين، حيث يوجد بعض القنوات الفضائية تعتمد على إدعاء مزاعم غير حقيقية.

وتابع “فوزي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن الأمر بدأ في الأسبوع الماضي بنشر تقارير عن وجود أسلحة أوكرانية بقطاع غزة لتبرير الهجمات الإسرائيلية من منطلق الدفاع الشرعي والحرب على الإرهاب.

قصف مستشفى المعمداني

ونوهت إلى أنه قبل قصف مستشفى المعمداني، نشرت إحدى القنوات البريطانية تقارير عن هذه المستشفى تزعم فيها أن جماعات وفصائل معينة تستخدمها لبناء أنفاق وتهريب أسلحة دون وجود أي صور أو مقاطع فيديو أو شهود عيان يثبتون ذلك.

وواصلت: “نفس القناة فتحت تحقيقا موسعا مع العاملين بها الذين أعلنوا تأييدهم للقضية الفلسطينية والذين لا يتفقون مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

منع التهجير القسري للفلسطينيين

وأعلنت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص منع التهجير القسري للفلسطينيين وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مشددة على أن وسائل الإعلام الغربية ضربت بمواثيق الشرف الإعلامي عرض الحائط.