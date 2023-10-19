أبوالعينين: لا تنازل عن شبر من سيناء (فيديو)

أكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أنه لا تنازل عن شبر من سيناء.

وقال "أبوالعينين" خلال كلمته في الجلسة الطائرة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إنه: "لن نتهاون في حق الشعب الفلسطيني الباسل ولا تصفية لـ القضية الفلسطينية"، مستطردا أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية على مدار 75 عاما، ولم تستطع أن تثني الإرادة الفلسطينية.

ووجه رسالة للعالم أجمع، مفادها: "لا حل إلا بالانفراجة كبيرة وعلى الاحتلال الرحيل وإقامة دولة فلسطين"، كما وجه التحية للشعب المصري الباسل الذي كان يصول ويجول في كل ميادين مصر، ليعلن تضامنه ودعمه لأهالينا في غزة.

ووجه أبوالعينين أيضًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الصارم تجاه الصراع في غزة، مفوضا إياه بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية القضية الفلسطينية وحماية كل شبر في سيناء الحبيبة.

الأمم المتحدة: مصير قطاع غزة على المحك

وفي سياق آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، داعيا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة، قائلا "إن الكثير من الأرواح ومصير المنطقة على المحك".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش ، أثناء زيارته لبكين ، إن وقف إطلاق النار سيوفر وقتا ومساحة للسماح الفوري بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة حيث تحشد وكالات الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية قرب معبر رفح المصري على الحدود مع غزة لتكون جاهزة لإدخال المساعدات - التي تشتد الحاجة إليها - فور السماح بالوصول الإنساني إلى القطاع الذي لم تدخله أي مواد إغاثة منذ نحو عشرة أيام.

وعلى صعيد متصل، ناشد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ، دول العالم بتقديم الدعم القوي وغير المشروط للجهود الإنسانية لحماية المدنيين في غزة.

وقال : “إن كارثة غير مسبوقة تتكشف أمام أعيننا”: إن غزة تُخنق والعالم على ما يبدو فقد إنسانيته ، كل ساعة نتلقى مزيدا من الدعوات اليائسة للمساعدة من الناس بأنحاء قطاع غزة ، قُتل آلاف المدنيين خلال ال12 يوما الماضية من بينهم نساء وأطفال ، وأجبر مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم في غضون أسبوع واحد فقط"..لافتا إلى عدم السماح بدخول أي شحنات للمساعدة إلى قطاع غزة منذ بدء الصراع، بسبب فرض حصار كامل على القطاع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك منشآت وأفراد الأمم المتحدة ، الحاجة العاجلة لضمان الوصول الإنساني، ضرورة توفير الموارد الكافية للأونروا.