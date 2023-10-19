غلق عيادات ومعامل ومحال نظارات غير مرخصة مخالفة اشتراطات الترخيص بالواسطى    

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خصوصًا وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات كثيرة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

قامت الحملة بالمرور على 38 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة والذي أسفر عن تشميع 4 عيادات و2 محل نظارات طبية ومعملين لعدم الترخيص، بجانب استصدار 12 قرار غلق لمنشآت طبية لوجود مخالفات لاشتراطات الترخيص وذلك في حضور الدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبني محمد، الدكتورة نورهان طه مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، ومحمود فوزي عضو فرع جهاز حماية المستهلك.

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